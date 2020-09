× Artikel versenden

Elliott Wellen Analyse DAX steckt im Korsett

Die kurze Einschätzung der Lage Am heutigen Tag konnte der DAX keinen Fortschritt in der Komplettierung der Muster erzielen. Das Korsett aus der kleinen Seitwärtsphase zwingt den DAX in einen engen Preiskorridor. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.