Tagesrückblick: Die Fed hält die Zinsen nahe Null und sieht eine stärkere wirtschaftliche Erholung

Am Mittwoch blieb die Stimmung an den Aktienmärkten gemischt. Die europäischen Aktien beendeten die Sitzung nahe den gestrigen Schlusskursen. Der DE30 legte um 0,29% zu, während der CAC 40 um 0,13% stieg. Dagegen schloss der FTSE 100 die Sitzung 0,44% tiefer. Die US-Marken eröffneten höher und alle wichtigen Indizes stiegen. Die amerikanischen Anleger warteten auf das wichtigste Ereignis des Tages: Die Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidung des FOMC.

Wie erwartet ließ das FOMC die Zinsen unverändert (auch wenn die Abstimmung 8:2 ausfiel) und sieht bis 2023 Zinsen nahe 0%. Die Fed wird so lange in Wartehaltung bleiben, bis die Inflation 2% erreicht und die Beschäftigung ihren Höchststand erreicht hat. Die Zentralbank wird die Käufe von Staatsanleihen und MBS im derzeitigen Tempo fortsetzen. Entscheidend könnte sein, dass die Fed ihre makroökonomischen Projektionen aktualisiert hat und nun eine stärkere wirtschaftliche Erholung erwartet. Kurz nach der Ankündigung stiegen die Risikoanlagen an.

Abgesehen von der Ankündigung des FOMC waren die Anleger heute Zeugen einiger wichtiger makroökonomischer Ereignisse. Am wichtigsten ist, dass die US-Einzelhandelsumsätze leicht unter den Erwartungen lagen (0,6% gegenüber 1,0% im Monatsvergleich), während die Ergebnisse des letzten Monats nach unten revidiert wurden. Die Ölhändler erhielten die EIA-Daten, wobei die Rohöllagerbestände unerwartet zurückgingen (die Märkte erwarteten einen Lageraufbau). Der britische VPI fiel im August um 0,4% im Monatsvergleich (gegenüber erwarteten -0,6%), während der VPI aus Kanada bei -0,1% im Monatsvergleich lag (gegenüber erwarteten 0,1%).

Morgen wird Neuseeland seinen BIP-Bericht für das 2. Quartal veröffentlichen. Australien wird einige wichtige Arbeitsmarktdaten veröffentlichen. Die Märkte werden sich jedoch wahrscheinlich auf zwei geldpolitische Ankündigungen konzentrieren: Von der Bank of Japan und der Bank of England. Wie üblich werden die Anleger auch die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Philadelphia Fed Manufacturing Index beachten.

Der US500 schwankte am Tag des FOMC-Zinsentscheids um die 3.415 Punkte. Kurz nach der Ankündigung stieg der Index, aber später begann der US500 (während der Pressekonferenz von Powell) zu fallen. Quelle: xStation 5



