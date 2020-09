Nachdem sich die Märkte wochenlang darauf eingeschossen haben, dass die amerikanische Notenbank den notwendigen Drive in die laufende konjunkturelle Erholung bringen wird, staunten viele gestern nicht schlecht, als die Fed ihre Verantwortung auf die Fiskalpolitik lenkte und noch viel größere Konjunkturprogramme forderte, als die bislang bereits verabschiedeten. Das, obwohl in den letzten 60 Tagen die Wirtschaftsdaten besser ausgefallen waren als insgesamt erwartet. Was die Fed gemacht hat ist den Ball erst einmal zurück an die US-Regierung zu spielen. Und die könnte demnächst "All In" gehen, mit möglichen dramatischen Folgen für die Märkte. Lesen Sie den gesamten Ausblick nach der Fed auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets.

