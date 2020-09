Marktkommentar: Nasdaq gibt Wochengewinne ab

Die Nasdaq erfuhr am Mittwoch eine scharfe Umkehr und weitete am Donnerstag im vorbörslichen Handel die Verluste aus.

Die Federal Reserve signalisierte gestern Abend, dass sie die Zinsen bis 2023 nahe bei 0% halten werde und prognostizierte für dieses Jahr eine schwächere wirtschaftliche Kontraktion. Der Vorsitzende Jerome Powell warnte jedoch, dass sich das Tempo der Aktivität wahrscheinlich verlangsamen werde. Der technologielastige Index bewegt sich auf den Doppelboden zu, der Ende der letzten Woche ausgebildet wurde. Ohne eine Verteidigung könnte eine tiefere Korrektur in Richtung der Marke von 10.000 Punkten drohen.

EURUSD hat am Donnerstagmorgen seinen vorgestern eingeleiteten Rückgang bis auf 1,1737 vertieft. Das Paar konnte jedoch das Tief der letzten Woche schnell wieder zurückerobern und eine stärkere Aufwärtskorrektur einleiten, sodass die EUR-Bullen im 4-Stunden-Chart mit einem Doppelboden argumentieren könnten. Doch erst ein Durchbruch des 50er-EMA würde eine solche Umkehr bestätigen, sodass die Bären im Laufe des Tages nochmals versuchen könnten, den Verkaufsdruck zu erhöhen.

Der DE30 kann sich am Donnerstag von seinem anfänglichen Einbruch erholen und notiert wieder bei 13.150 Punkten. Sollten die Gewinne nachhaltig sein, könnte der Index im 4-Stunden-Chart ein Bullish-Engulfing mit einem langen unteren Schatten ausbilden. Die Ausbildung einer solchen Kerze könnte für eine gewisse Entspannung am Markt sorgen und als Grundlage für weitere Anstiege genutzt werden. Der Schlusskurs um 12:00 Uhr ist hierbei entscheidend.



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.