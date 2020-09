PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung haben die Investoren an Europas Börsen offenbar enttäuscht. Am Donnerstag startete der EuroStoxx 50 mit klaren Verlusten in den Handel, die er im Verlauf aber immerhin eindämmen konnte: Gegen Mittag stand der Leitindex der Eurozone noch 0,89 Prozent im Minus bei 3309,07 Punkten. Der französische Cac 40 sank um 0,74 Prozent auf 5036,94 Punkte und der britische FTSE 100 verlor 0,96 Prozent auf 6020,05 Punkte.

Die US-Notenbank Fed will ihren Leitzins angesichts der Corona-Krise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Das geht aus neuen Prognosen hervor, die die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington veröffentlichte. Demnach erwarten die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses überwiegend, dass sich an der gegenwärtigen Zinsspanne von null bis 0,25 Prozent bis ins Jahr 2023 nichts Wesentliches ändern wird. Zudem teilte die Fed mit, ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe "mindestens" in dem bisherigen Tempo fortzuführen.