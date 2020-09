1&1 Drillisch weiter in der Warteschleife…

Noch Anfang 2018 markierte das Wertpapier von 1&1 Drillisch bei 72,35 Euro seinen stolzen Höhepunkt, ging anschließend aber in eine Abwärtskorrektur über und fiel bis Mitte März dieses Jahres auf einen Wert von gerade einmal 13,29 Euro zurück. Seit Anfang 2020 kristallisiert sich jedoch in diesem Bereich eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um rund 25,00 Euro heraus, die das Zeug für eine nachhaltige Trendwende hat. In der Charttechnik stehen solche Formationen nämlich für mögliche Trendwechsel. Noch aber müssen sich Anleger für die entsprechende Signallage gedulden, eine Vorbereitung kann an dieser Stelle jedoch nicht schaden.

5G-im Fokus

Ein Kursanstieg über den 50-Wochen-Durchschnitt EMA 50 sowie die Nackenlinie bei 25,00 Euro könnten ein mögliches Sprungbrett für die mittelfristige Trendwende und nachhaltige Aktivierung der inversen SKS-Formation darstellen. Ziele ließen sich auf der Oberseite dann an der Unterkante der im Oktober 2019 gerissenen Kurslücke um 27,00 Euro ausmachen, darüber könnte einen Anstieg an die nächstgrößere Widerstandszone um 32,00/32,88 Euro bevorstehen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau des EMA 50 bei 24,20 Euro vorerst allerdings nicht übersteigen. Ein Kursrutsch unter 22,00 Euro dagegen dürfte zu einem weiteren zehnprozentigen Kursabschlag in der 1&1 Drillisch-Aktie führen. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, kämen Abschläge sogar auf 18,10 Euro ins Spiel.