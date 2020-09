Günstiger Explorer mit Top Management und Eric Sprott mit an Bord! New Polaris hat schnelles Produktionspotenzial mit einem Nach-Steuer IRR von 56%!!!

Canarc Resource ist ein in Kanada ansässiges und an der TSX Main Bord notiertes Edelmetallexplorationsunternehmen, dass sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung, Erkundung und Entwicklung strategischer Gold- und Silbervorkommen in Nordamerika außergewöhnliche Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Das Unternehmen ist gut finanziert und verfügt über Projekte mit beträchtlich vorhandenen Goldressourcen in Nevada, USA und British Columbia, Kanada, sowie über erstklassige bohrfertige Explorationsziele.

Projekte

Canarc Resource befindet sich gerade in einer Phase der Neuausrichtung. Mit Mitteilung vom 19. August 2020 verkündete das Unternehmen einige angedachte Veränderungen für die Zukunft. Die Änderungen beinhalten unter anderem eine geplante Namensänderung in Canagold Resources Ltd., welche die Fokussierung auf die kanadischen Projekte, sowie eine strategische Überprüfung der Goldprojekte in Nevada, zur kurzfristigen Generierung von Shareholder Value, beinhaltet.

Hauptfokus von Canarc Resource wird demnach die Exploration seiner Goldgrundstücke in Kanada sein. Die Firma besitzt mit der ‚New Polaris‘-Goldmine und ‚Windfall Hills‘ im Nordwesten der Provinz British Columbia, ‚Princeton‘ im Zentrum von BC, sowie mit ‚Hard Cash‘ in der Provinz Nunavut gleich vier TOP-Projekte.

Hinzu kommen derzeit noch einige US-amerikanischen Projekte, die Unternehmensintern im Projekt ‚Nevada Gold & Silver‘ zusammengefasst sind. Darin enthalten sind die Liegenschaften ‚Fondaway Canyon‘, ‚Corral Canyon‘, ‚Silver Peak‘, ‚A&T‘, ‚Jarbide‘, ‚Hot Springs Point‘, ‚Bull Run‘ und ‚Clear Trunk. Im Rahmen der Fokussierung auf die kanadischen Goldprojekte plant Canarc eine Überprüfung der strategischen Optionen für seine Goldprojekte in Nevada, einschließlich Veräußerungen oder Joint Ventures, um einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen erwarb das Nevada-Portfolio im Jahr 2017 und hat seitdem Optionen auf die Projekte Fondaway Canyon und Dixie Comstock an Getchell Gold und auf das Projekt Lightening Tree an Minkap Resources vergeben.

Auch wenn das Hauptaugenmerk von Canarc derzeit vor allem auf den beiden Kernprojekten ‚New Polaris‘ und ‚Windfall Hills‘ in Kanada liegt, hält das Unternehmen weiterhin Ausschau nach günstigen und interessanten neuen Projekten.

Die wichtigsten Projekte von Canarc Resources:

• ‚New Polaris‘ Goldprojekt

‚New Polaris‘ befindet sich im Nordwesten von British Columbia, etwa 100 km südlich von Atlin und 60 km nordöstlich von Juneau, Alaska, am Westufer des ‚Tulsequah River‘ nahe der Grenze zu Alaska. Die 100%ige Beteiligung besteht aus 62 Claims und besitzt eine Größe von ca. 1.200 Hektar. Kleinflugzeuge mit Personal und/oder Vorräten können den Standort von Atlin oder Juneau aus erreichen. Schwerere Minenausrüstung und Vorräte können zusätzlich auch mit dem Schiff über den Taku-Fluss zum Minenstandort transportiert werden. In der Goldmine wurden zwischen 1938 und 1942 und zwischen 1946 bis 1951 ca. 232.000 Unzen Gold produziert und das Projekt beinhaltet weiterhin eine sehr hochgradige Ressource von mehr als 1,1 Millionen Unzen Gold mit 10,3 Gramm Gold pro Tonne. Es unterliegt einer 15%igen Nettogewinnbeteiligung an Rembrandt Gold Mines, die für 150.000 Aktien jedoch auf 10% NPI reduziert werden kann.