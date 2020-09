Delivery Hero übernimmt von Glovo die operativen Tätigkeiten in acht Ländern in Mittel- und Südamerika. Der Kaufpreis liegt bei bis zu 230 Millionen Euro. Mit der Akquisition verbunden ist der Markteintritt in fünf neue Länder für Delivery Hero: Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras und Guatemala. In Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik ist man bereits vertreten. Glovo gehört in allen acht Märkten zu den ...