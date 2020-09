Wie gut oder schlecht erklärten die Verantwortlichen in den Pressestellen der Bundesregierung den Bürgern bisher die Corona-Maßnahmen? Am Dienstag stellten der deutsch-schweizer Medienanalytiker Roland Schatz (Media Tenor International) und die beteiligten Wissenschaftler ihr neues „Weißbuch zur Lage der Informationsqualität in Deutschland“ in Berlin vor. Darin spielt der mediale und politische Umgang mit Covid-19 eine zentrale

Der Beitrag Corona-Kommunikation: schlechte Noten für Bundesministerien erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.