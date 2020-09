Das Ende der Umschichtungs-Phase

Nach den vielen Wechselspielen der vergangenen Wochen ist in unseren wikifolios etwas Ruhe eingekehrt. Seit dem 7. September sind wir hier durchgehend „einfach Long“ positioniert. In dieser Phase ist der DAX um 1,5% gestiegen, woran beide wikifolios eins zu eins partizipieren konnten.

Ein einfaches DAX-Investment ist der „Normalfall“ bei unseren Portfolios. Inklusive der Backtest-Zeit lautete die Positionierung in 56% aller Tage „einfach Long“. Dargestellt wird das aktuell aber nicht – wie in vielen Fällen üblich – über einen klassischen DAX-ETF. Das liegt ganz einfach daran, dass wir aus einem „Hebel Long“-Investment kamen und zum Einsparen von Transaktionskosten (in Form des Spreads) die entsprechende Position einfach reduziert haben. Bei dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment sind dadurch jetzt rund 50% des Kapitals in einem zweifach gehebelten DAX-ETF angelegt. Bei dem wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 haben wir noch gut ein Viertel des Gelds in einem 4-fach gehebelten Faktorzertifikat investiert. Unter dem Strich können so beide Depots nahezu eins zu eins den DAX nachbilden.