Grenke – Wahnsinn pur!

Liebe Leser, am Mittwoch Nachmittag hat Daniel sein Audio-Tape für Euch aufgenommen und unseren Abonnenten sofort zur Verfügung gestellt. In 10 Minuten die Causa Grenke breit erklärt mit Tipps zum Einstieg. Sichtwort – Eindeckung der Short-Positionen. Heute früh konnte jeder zugreifen in den Ausverkauf hinein, wir waren rechtzeitig. Denn seither geht die Post ab. Die Shorties decken ein. Schaut selbst. 50% Gewinn intraday. Im Nasdaq Inliner haben wir zugleich 60!% Kursgewinn in nur 6 Handelstagen mitgenommen soeben und nehmen heute Abend um 17 Uhr ein NEUES Papier auf. Wer dabei sein mag – hier geht es zum Turbo-Dienst und zu unseren Abos. Schönen Feierabend Euch allen Euer TEAM Feingold Research