Sixt: Gestärkt aus der Krise?

Eine Prognose für die laufende Finanzperiode traut sich die Gesellschaft aktuell nicht zu, zumal die erhoffte Erholung im dritten Quartal zunächst schwächer ausgefallen ist als erwartet.

Dennoch stellt Sixt die Weichen, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Vor allem in den USA werden weitere Wachstumsinitiativen umgesetzt. So bietet das Unternehmen in Übersee jetzt auch das Auto-ABO SIXT+ an und könnte damit die Kundenbindung erhöhen. Ein Coup stellt zudem die erfolgte Übernahme von zehn Flughafen-Vermietungsstationen von der Konkurrenz dar.

Anscheinend glaubt auch Volkswagen an ein erfolgreiches Comeback von Sixt, die Wolfsburger sollen aktuell über einen Einstieg bei dem Autovermieter nachdenken. Ein Anteil von 15 Prozent ist wohl im Gespräch, der via Kapitalerhöhung vollzogen werden könnte.

Das würde Sixt zusätzlich stärken. Die Aktie hat auf das Gerücht positiv reagiert und bietet aus unserer Sicht weiteres Nachholpotenzial.