Die Grenke-Aktie hat sich am Donnerstag erholt, nachdem der Kurs in den Tagen zuvor zeitweise um mehr als die Hälfte gefallen war. Das Unternehmen aus Baden Baden ging am dritten Tag nach der Veröffentlichung der Anschuldigungen der Shortseller von Viceroy Research in die Offensive. Eine eigene „Taskforce“ soll die Vorwürfe entkräften, hieß es in einer Pressemitteilung. Ein Statement von Unternehmensgründer und Aufsichtsrat Wolfgang Grenke ließ am Nachmittag lange auf sich warten.

Die Grenke AG ist ein Leasinganbieter für kleine und mittelständische Unternehmen. Kunden leasen beispielsweise Hardware und Software für das Büro oder auch E-Bikes über Grenke. Mit diesem Geschäft ist der MDax-Konzern in 33 Ländern aktiv. Über die Grenke Bank, die Einlagen von 1,3 Milliarden Euro verwaltet, bietet das Unternehmen außerdem Kredite, Konten und Kreditkarten an.