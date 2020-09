Freiburg, 18. September 2020

AEVIS VICTORIA SA:

Halbjahresergebnisse 2020 - Insgesamt gute Widerstandsfähigkeit gegen COVID-19-Krise

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von CHF 346.6 Millionen, auf bereinigter Basis 1.5% weniger als im Vorjahr (1H-2019: CHF 351.8 Millionen). Die Fortschritte im Jahr 2020, welches im Hospitality-Segment mit der Integration der Seiler-Hotels in Zermatt, des InterContinental in Davos und der Wiedereröffnung des Eden au Lac in Zürich unter der Marke "La Réserve" unter besten Aussichten begonnen hatte, wurden durch die COVID-19-Pandemie plötzlich unterbrochen. Der Spitalbereich, der ebenfalls von einem vielversprechenden Jahresbeginn profitiert hatte, wurde durch das eidgenössische Verbot der elektiven Chirurgie trotz aktiver Teilnahme an den Programmen verschiedener Kantone, in denen Swiss Medical Network präsent ist, in seiner Tätigkeit deutlich beeinträchtigt. Das Management der einzelnen Einheiten reagierte rasch und implementierte verschiedene operative Optimierungs- und Kostensenkungsmassnahmen, um die Liquidität zu erhalten. Dies führte zu einem positiven Cashflow in beiden Schlüsselsegmenten und zu einem Anstieg des Cashflows aus operativer Tätigkeit auf Konzernebene um 76% auf CHF 12.6 Millionen (1H-2019: CHF 7.1 Millionen). Nach Rückzahlung der Anleihe bei Fälligkeit im Juni 2020 in Höhe von CHF 55.0 Millionen ist die kurz- und mittelfristige Liquidität mit Barmitteln und verfügbaren Kreditlinien im Umfang von CHF 65.5 Millionen am Periodenende gesichert. Insgesamt haben alle Beteiligungen der Gruppe angesichts der aussergewöhnlichen Umstände eine bemerkenswerte Leistung erbracht, bei einer EBITDAR-Marge von 12.7%, entsprechend einem EBITDAR von CHF 38.3 Millionen (1H-2019: CHF 47.9 Millionen). Aufgrund des Schuldenabbaus reduzierten sich die Finanzkosten der Gruppe erheblich auf noch CHF 7.9 Millionen (1H-2019: CHF 12.3 Millionen). Die Covenants mussten nicht neu verhandelt werden und waren zum 30. Juni 2020 alle eingehalten.