Die Bullen überrennen Covestro heute regelrecht. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund zehn Prozent an. Der Titel kostet damit nun 49,18 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Dann damit kostet Covestro damit so viel wie noch in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis heute lag dieses Top bei 44,72 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Für alle Covestro-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

