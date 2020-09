Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Pariser Fußballstar Neymar und 5 weitere Pariser Spieler werden nach einem Kurzurlaub auf Ibiza am 02.09.20 positiv auf den Sars Cov 2 Killervirus getestet.Am 11.09.20 kehrt Neymar in das Mannschaftstraining zurück.Am 13.09.20 spielt Neymar im Spitzenspiel der französischen Liga gegen Marseille, bei dem sich mehrere Spieler auf kürzeste Distanz anschreien und mit 5 roten Karten vom Platz verwiesen werden.Kommentar: Bei einer Infektion mit Grippeviren hätten die Fußballer wegen der körperlichen Schwächung und der gesundheitlichen Gefährdung nicht spielen können.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 52.961 Euro/kg, Vortag 53.076 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 27,13 $/oz, Vortag 26,79 $/oz). Platin verliert leicht (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 939 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.215 $/oz, Vortag 2.255 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 43,52 $/barrel, Vortag 41,37 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,3 % oder 2,0 auf 154,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Barrick 3,3 % und Yamana 2,4 %. B2 Gold kann sich um 0,9 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben New Gold 7,4 %, Monument 5,9 % und Endeavour 4,6 % nach. Northern Dynasty ziehen 19,1 % und Midas 4,0 % an. Bei den Silberwerten fallen Aurcana 5,8 % und Sierra 4,9 %. Coeur verbessert sich 3,9 %.