Diejenigen, die sich derzeit (noch) am Ölmarkt engagieren, benötigen vor allem eine große Leidensfähigkeit. Der Ölsektor befindet sich inmitten eine großen Korrektur. Die Suche nach einem tragfähigen Boden ist in vollem Gange!

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index vom 25.08. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen und –wochen verstand es der Arca Oil Index zumindest über den Ausbau der Handelsspanne Stabilität zu erlangen. Das Aufwärtspotential scheint vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage jedoch weiterhin begrenzt zu sein. In Bezug auf den Arca Oil Index hat sich der Bereich um 800 Punkte als limitierende Zone herauskristallisiert. Erst kürzlich scheiterte ein erneuter Vorstoß des Index an dieser Marke. Insofern ist die Aufgabenstellung für den Index auf der Oberseite klar definiert. Es muss für den Index über diese Hürde gehen… Sollte dieses Unterfangen gelingen, stünde einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 956 Punkte nicht mehr viel im Wege. […] Die Risiken auf der Unterseite sind nicht von der Hand zu weisen. Insofern gilt: Bricht der Index unter seine Unterstützung bei 710/700 Punkte ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich die Bewegung auf 620 / 600 Punkte ausdehnen.“

Es kam, wie es kommen musste – die Rahmenbedingungen trübten sich weiter ein, sodass der Arca Oil Index seine bis dahin dominierende Handelsspanne über einen abwärtsgerichteten Ausbruch auflösen musste. Das von uns für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel bei 620 / 600 Punkte wurde (noch) nicht ganz erreicht. Im Bereich von 650 Punkten leitete der Index zunächst eine Gegenbewegung ein, die bislang aber Durchschlagskraft vermissen lässt. Insofern ist zum einen Obacht geboten und zum anderen ist damit auch das aus unserer Sicht noch aktive Bewegungsziel 620 / 600 Punkte nicht vom Tisch.

Kurzum: Solange der Arca Oil Index unterhalb von 700 Punkten notiert, muss der Erholung eine gewisse Skepsis entgegengebracht werden. Zählbares sprang bislang zumindest noch nicht heraus. Erst eine Rückkehr über die 700 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen. Insgesamt bleibt es dabei: Der Ölsektor ist aktuell ein schwieriges Pflaster. Andere Sektoren im Rohstoffbereich erscheinen da aussichtsreicher.