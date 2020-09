Kann die Netflix-Aktie nach ihrer aktuellen Konsolidierung in den nächsten Wochen wieder auf zumindest 520 USD zulegen, dann werden Long-Hebeprodukte für hohe Renditen sorgen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) derzeit in einer Konsolidierung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie des Streaminganbieters Netflix befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 13. Juli im Umfeld der letzten Zahlenbekanntgabe auf das aktuelle Allzeithoch bei 575,37 USD. Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie am 24. Juli auf ein Tief bei 467,45 USD zurück und näherte sich damit der Unterstützung bei 458,97 USD stark an. Dieses Tief vom 24. Juli testete die Aktie am 11. August und gestern. Die Konsolidierungsbewegung der letzten Wochen macht bisher einen eher bullischen Eindruck und könnte als bullische Flagge angesehen werden.