Der Kakaopreis nahm in den letzten Handelstagen zunächst die erwartete Richtung und lief weiter nach oben. Nach einem Test der Marke von 2.800 US-Dollar setzten jedoch Konsolidierungstendenzen ein.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Kakao überschrieben wir am 30.08. mit „Jetzt kommt Zug rein…“. Darin hieß es unter anderem „[…] Kakao brach zum Wochenausklang über die Marke von 2.500 US-Dollar aus. Der Ausbruch erfolgte mit hoher Dynamik. Rasch konnte sich Kakao vom Ausbruchsniveau entfernen. Das frische Kaufsignal könnte Kakao nun bis in den Bereich von 2.700 US-Dollar tragen. Aufgrund der zu beobachtenden Aufwärtsdynamik könnte es aber durchaus noch weitergehen. Vor diesem Hintergrund könnte es zu einem Ausbau der Bewegung in Richtung 2.780 / 2.800 US-Dollar kommen. Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 2.500 US-Dollar gehen, um das Aufwärtsmomentum nicht doch noch zu gefährden.“

In der Folgezeit wurde es turbulent. Kakao nutzte die charttechnischen Rahmenbedingungen und lief zügig und dynamisch in Richtung der Zone 2.780 / 2.800 US-Dollar. Ein erster Rücksetzer endete im Bereich von 2.600 US-Dollar, ehe eine erneute Attacke auf das Widerstandscluster lanciert wurde. Doch auch diese brachte bislang nicht den gewünschten Erfolg.

Auf fundamentalen Rückenwind muss Kakao gegenwärtig weitgehend verzichten. Das aktuelle Quartalsbulletin der International Cocoa Organization (ICCO) von Ende August fiel tendenziell schwächer aus, als erwartet.

Kurzum: Mit dem Vorstoß in Richtung 2.800 US-Dollar scheint der Kakaopreis sein Aufwärtspotential zunächst ausgereizt zu haben. Frische Impulse müssen her. Eine Konsolidierungsphase sollte daher nicht überraschen. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte es nicht mehr unter die 2.500 US-Dollar gehen, im Idealfall halten bereits die 2.600 US-Dollar.