US-Wahlen: Investieren inmitten politischer Risiken

Laut Umfragen ist die Gemütslage in den USA gedämpft. Die Wählerschaft Trump's missbilligt die Stellungsnahmen des aktuellen US-Präsidenten hinsichtlich vieler wichtiger Wahlthemen, so RealClearPolitics. Auch die mediale Stimmung deutet darauf hin, dass Trump sowohl im gesamten Land, als auch in den wichtigsten Swing-Staaten gegenüber Biden an Stimmen verlieren wird.

Es gibt einige Hinweise darauf, dass bestimmte Sektoren (insbesondere die Technologiebranche) im Hinblick auf den Wahltermin sensibler zu sein scheinen als Market-Cap-Faktoren und Smart Beta. Anleger scheinen ihre Portfolios vor den Wahlen vorsichtig zu positionieren und sich erst danach langsam wieder an Aktien zu wagen.