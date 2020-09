DE30: Gemischter Handel in Europa

++ Europäische Aktien geben nach ++ WHO warnt vor einem Anstieg der COVID-19-Fälle in ganz Europa ++ Aktie von Covestro (1COV.DE) steigt nach M&A-Nachrichten ++



Die europäischen Aktien werden meist tiefer gehandelt, da die Anleger weiterhin über die steigende Zahl neuer Coronavirus-Fälle besorgt sind. Die Weltgesundheitsorganisation warnte, dass die wöchentlichen COVID-19-Infektionen in Europa jetzt höher sind als der erste Coronavirus-Höchststand im März, und drängte auf die Wiedereinführung von Lockdown-Maßnahmen in bestimmten Regionen. Madrid wird neue Bewegungseinschränkungen einführen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, die nach Angaben der regionalen Behörden entweder am Samstag oder Montag in Kraft treten werden. Die Aktien aus der Reise- und Tourismusbranche sind in der gesamten Region zurückgegangen. Was die Daten angeht, so stiegen die britischen Einzelhandelsumsätze im August um 0,8% gegenüber dem Vormonat und lagen damit leicht über den Erwartungen der Analysten von 0,7%, was jedoch immer noch eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 3,7% im Juli darstellt.

Der DE30 wurde in letzter Zeit in einer engen Spanne gehandelt. Die Käufer haben Mühe, den Widerstand bei 13.300 Punkten zu überwinden, während die Aufwärtstrendlinie die Rückgänge stoppt. Im Falle eines Ausbruchs nach oben läge der nächste Widerstand bei 13.570 Punkten. Gelingt es den Verkäufern dagegen, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen, dann wäre die nächste Unterstützung bei 12.160 Punkten zu finden. Quelle:xStation 5

DE30-Mitglieder um 13:50 Uhr. Quelle: Bloomberg

Die von dem Milliardär Leon Black geführte Übernahmefirma Apollo Global Management Inc. erwägt nach Angaben von mit der Materie vertrauten Personen eine mögliche Übernahme der Covestro AG (1COV.DE). Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium, und es gibt keine Gewissheit, dass sie zu einer Transaktion führen werden. Beide Seiten haben keine offiziellen Stellungnahmen abgegeben.

Die Aktie von Covestro (1COV.DE) eröffnete die heutige Sitzung mit einer bullischen Kurslücke und testet derzeit den wichtigen Widerstand bei 48,20 Euro. Sollte es den Käufern gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten, könnte der nächste Widerstand bei 52,58 Euro ins Spiel kommen. Sollten die Verkäufer jedoch die Kontrolle wiedererlangen, könnte die Unterstützung bei 43,20 Euro gefährdet sein. Quelle: xStation 5

Die Deutsche Börse (DB1.DE) teilte am Donnerstag mit, dass sie den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem US-Fintech Quantitative Brokers für eine nicht bekannt gegebene Summe erwäge.

Die Siemens Foundation (SIE.DE) und Siemens Healthineers (SHL.DE) haben sich mit der gemeinnützigen Organisation Testing for America zusammengeschlossen, um fast 3 Millionen Dollar an Fördermitteln zu spenden, um die sichere Wiedereröffnung von Historisch afroamerikanischen Colleges und Hochschulen (HBCU) zu unterstützen.



