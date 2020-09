Die Konsolidierung hat die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining weiterhin fest im Griff. So weit so gut. Doch der bisherige Verlauf der Konsolidierung schürt Optimismus. Nicht nur die robuste Verfassung von Gold und Silber schürt diesen Optimismus, auch die charttechnische Verfassung der Aktie schlägt in diese Kerbe.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.08. hatten wir die Daten für das zweite Quartal thematisiert. Außerdem hieß es in Bezug auf die charttechnischen Aspekte unter anderem „[…] Von knapp 6,8 US-Dollar tauchte die Aktie mittlerweile in Richtung 5,0 US-Dollar ab. Die nächste als belastbar einzustufende Unterstützung lässt sich unserer Meinung nach aber erst bei 3,5 US-Dollar ausmachen. Ob dieses Abwärtspotential allerdings abgerufen wird, bleibt abzuwarten und wird maßgeblich von der Silberpreisentwicklung abhängen. Auf der Oberseite muss es nunmehr darum gehen, das letzte Verlaufshoch bei 6,8 US-Dollar zu überspringen, um das Rallyszenario zu reaktivieren.“



Seit unserer letzten Kommentierung gelang es der Aktie, im Bereich um 5,3 US-Dollar eine Horizontalunterstützung auszubilden. Mit Blick auf die zurückliegende Rally und das exponierte Kursniveau, das zwischenzeitlich erreicht wurde, nicht die schlechteste charttechnische Entwicklung. Insofern gilt ab sofort: Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 5,3 US-Dollar beschränkt, denn die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung liegt weiterhin „erst“ bei 3,5 US-Dollar.

Ein weiterer Aspekt nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Den Kursverlauf der letzten Handelstage kann man in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (grün dargestellt) pressen. Nicht selten werden diese Formationen über die Oberseite aufgelöst. Vor diesem Hintergrund wäre es wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, die Oberseite der Flagge aufzubrechen und gleichzeitig den Bereich von 5,9 US-Dollar zu überwinden. Sollte dieses gelingen, wäre zumindest der Weg in Richtung 6,8 US-Dollar frei.