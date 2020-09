Die Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns Lundin Mining arbeitet sich bereits seit geraumer Zeit an der eminent wichtigen Widerstandsmarke von 8,5 CAD ab. Bislang blieben die Versuche erfolglos. Ein Wochenschluss signifikant oberhalb von 8,5 CAD könnte die Karten auf der Oberseite neu mischen und den Weg zu neuen Zielen freimachen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.08. hieß es unter anderem „[…] Kurzfristig geht es für die Aktie darum, die Unterstützung bei 7,5 CAD zu verteidigen. Anderenfalls muss mit einer Ausdehnung der Korrektur auf 7,0 CAD oder gar 6,5 CAD gerechnet werden. Um auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen, muss es über die 8,0 CAD und vor allem über die 8,5 CAD gehen.“

In der Folgezeit gelang es der Aktie, die Marke von 8,0 CAD zurückzuerobern, die im Vorfeld der letzten Kommentierung verloren ging. Der Widerstand um 8,5 CAD stellt nun die erwartet hohe Hürde dar. Dabei wäre ein Ausbruch über die 8,5 CAD eminent wichtig, wie bereits ein flüchtiger Blick auf den oberen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis deutlich macht.

Lundin Mininig steckt inmitten eines massiven Widerstandsclusters. Zwischen 8,0 CAD und 9,0 CAD ist Durchsetzungskraft gefragt. Die Zone bezieht ihre Relevanz aus einer langwierigen Seitwärtsbewegung, die das erste Halbjahr 2018 dominierte. Ein Ausbruch über die 9,0 CAD kann man vor diesem Hintergrund durchaus in die Rubrik „Befreiungsschlag“ verweisen; so er denn kommt. Zunächst gilt es, die 8,5 CAD zu knacken und ein Doppeltop in diesem Bereich zu vermeiden. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 8,0 CAD begrenzt. Ein Rutsch unter die 7,5 CAD würde die Aktie hingegen in ihren Aufwärtsambitionen zunächst zurückwerfen.