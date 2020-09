Der Sprung ins Ungewisse: Warum die strukturelle Neuausrichtung der Fed-Politik wichtig ist

Zentralbanken, wie wir sie kennen, gibt es noch gar nicht so lange. Die Federal Reserve wurde 1913 gegründet, fast 250 Jahre nach der ersten Zentralbank in Schweden. Die zweitälteste Notenbank der Welt, die Bank of England, erhielt erst 1997, im Alter von 303 Jahren, die volle Unabhängigkeit. Seitdem die Nachkriegszeit in den 1970er Jahren mit dem Trauma der Stagflation endete, hat das Hauptziel der Zentralbanken darin bestanden, die Inflation zu kontrollieren. Angefangen mit dem Fed-Vorsitzenden Paul Volcker, unter dessen Führung der Leitzins in den USA 1981 einen Höchststand von 20 Prozent erreichte, sind sie damit extrem erfolgreich gewesen.