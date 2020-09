BioNTech macht die nächsten riesigen Schritte im Kampf gegen die Pandemie. So verkündete die Mainzer Biotech-Hoffnung soeben den Kauf einer Produktionsstätte für den Impfstoff gegen das Virus. Damit sei man bestens gerüstet, um die Nachfrage beinahe vollständig abzudecken.

