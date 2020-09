Börse Daily am Sonntag mit DAX, BASF, Infineon, Sixt, Apple, UnitedHealth, Adobe, Tesla, Kakao

die europäischen Notenbanker haben sich dazu entschlossen, nicht weiter an der Zinsschraube zu drehen. Dies war im Vorfeld auch eigentlich nicht erwartet worden, so dass sich auch die Ausschläge nach der letzten EZB-Sitzung in Grenzen hielten. Dafür konnte man nun auf die Sitzung der US-Notenbank gespannt sein, bei der am vergangenen Mittwoch die Ergebnisse des Gremiums bekannt gegeben wurden.

Dies führte dann durchaus zu kleineren Ausschlägen am Markt. Insgesamt verkündete die US-Notenbank aber keine wirkliche Änderung an ihrer Strategie, alles andere wäre auch eine klare Überraschung gewesen. Am Markt selbst nahm der Anteil der positiv gestimmten Akteure mehr und mehr zu. So zeigten sich vor allem die privaten Anleger noch optimistischer als ihre institutionellen Mitspieler.