Die guten Nachrichten bei BioNTech reißen nicht ab. Nahezu ausschließlich positive Meldungen ließen die Mainzer in den vergangenen Tagen verlautbaren. Einzig der Aktienkurs hängt dieser überzeugenden Entwicklung noch leicht hinterher. Aber das kann sich schon am morgigen Montag schlagartig ändern.

Die Bundesregierung schickt sich an, die Forschung an einem Corona-Impfstoff mit insgesamt 750 Millionen Euro zu fördern. Die Hälfte davon, so vermeldete BioNTech soeben, erhalten die Hoffnungsträger aus Mainz. Das Geld wurde umgehend genutzt, um eine weitere Produktionsstätte zu kaufen. Mit diesem neuen Labor in Marburg – übrigens übernommen von Konkurrent Novartis – sei man in der Lage pro Jahr über eine Milliarde Impfstoffdosen herzustellen.

Am Aktienmarkt fehlt daher vermutlich nur noch eine kleine Initialzündung, um die BioNTech-Aktie durch die Decke gehen zu lassen. Anfang des Monats oszillierte der Kurs um die 60-Dollar-Marke, konnte sich zuletzt allerdings davon nach oben absetzen. Als nächste Hürde liegt nun die Widerstandszone zwischen 69 und 71 US-Dollar vor BioNTech.

