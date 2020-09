Die Edelmetalle sind weiter am Hausieren. So konnte neben Gold und Silber nun auch Palladium und Platin in diesem Quartal dazugewinnen. Damit bahnen sich Einstiege in Palladium und Platin an. Aus dieser Sicht heraus könnte meine Anlagestrategie dann zu 100 % im Edelmetallbereich investiert sein. Die Umsetzung erfolgt per ETF. Hier muss allerdings noch der Quartalsschlusskurs abgewartet werden. Im Video schaue ich mir die ganze Situation genauer an. Zudem werfe ich auch einen Blick auf die Charts.

Hier der Link zum Video: https://youtu.be/ubLEQ0sZaDQ