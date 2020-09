Der DAX-Chart nach dem Verfallstag orientiert sich weiterhin an der bekannten Range und dessen Begrenzungen. Wo liegt das Risiko im Markt und welche Widerstände sollte man im Trading beachten?

Eine negative Wochenbilanz im DAX deutet auf weitere Unsicherheit hinsichtlich der Corona-Entwicklung hin. Am Kapitalmarkt standen zudem die Technologiewerte, die US-Notenbanksitzung FED und der große Verfallstag im Vordergrund.

Zunächst begann der DAX sehr stark und schickte sich an, den Ausbruch über 13.310 Punkte zu vollziehen. Eine Region, die uns bereits mehrfach beschäftigte und damit einen mittelfristigen Widerstand darstellte. Doch dieser Ausbruch gelang nicht und im Verlauf des Handelstages fiel der DAX erneut in seine bekannte und in der Vorwoche skizzierte Range zurück.