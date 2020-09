Endeavour Silver freut sich über den Neuzugang des Bergbauveteran Don Gray und vergibt den Auftrag für die Machbarkeitsstudie seines wichtigen ‚Terronera‘-Projekts. Geringfügige Veränderungen, in der Aktienstruktur, gibt es bei Victoria Gold!

Don Gray verstärkt Endeavour Silver und vergibt Auftrag für die ‚Terronera‘-Machbarkeitsstudie

Der kanadische Silberproduzent Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) hat Donald (Don) Gray, B.Sc., MSE, MBA, zum neuen Chief Operating Officer des Unternehmens ernannt. Godfrey Walton, der seit der Gründung des Unternehmens die Rolle des COO innehatte, wird zum Jahresende ausscheiden und bis zu diesem Zeitpunkt die Funktion des Präsidenten übernehmen, um die Übergangsperiode des COO-Wechsels einfacher zu gestalten.

Gray bereichert mit seinem 40-jährigen Erfahrungsschatz in der Bergbaubranche den Silberproduzenten in sämtlichen Bereichen der Bergbautechnik und des Bergbaubetriebs enorm. Er hat unter anderem mit namhaften Bergbaufirmen wie Exxon, Hecla, Newmont und Coeur in weiten Teilen Lateinamerikas sowie in Spanien und in den Vereinigten Staaten zusammen gearbeitet und war für Konzeption und Planung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb von großen Edelmetallbetrieben verantwortlich und beaufsichtigte sämtliche damit verbundene Nachhaltigkeitsprogramme (Gesundheit, Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Kontakte mit den Kommunen, Sicherheit und Personal sowie Unternehmensverantwortung gegenüber Interessengruppen).

Er wird sich unter anderem um die strategische Planung und Budgetierung, wirtschaftliche Bewertungen und die Unternehmensentwicklung kümmern. CEO und Direktor Bradford Cooke hieß Gray in seinem Führungsteam herzlich willkommen und unterstrich, dass er in dieser wichtigen Funktion dazu beitragen werde, Endeavour Silver noch größer und besser zu machen:

„Dons Erfahrung, Know-how und Führungsstärke helfen uns dabei, zum Wohle aller Beteiligten einen möglichst großen Mehrwert aus unseren aktuellen und zukünftigen Projekten zu generieren.“

In seiner letzten Rolle als COO bei Continental Gold Inc. beaufsichtigte Gray die erfolgreiche Minenerschließung und die Errichtung der Verarbeitungsanlage im unternehmenseigenen Goldbergbaubetrieb ‚Buritica‘ in Kolumbien. Höhepunkt war der Verkauf des Unternehmens an die Zijin Mining Group in diesem Jahr. Davor war Gray bei Tahoe Resources tätig, zunächst als General Manager/Vizepräsident und anschließend als Präsident/Country Manager, wo er die erfolgreiche Planung, Errichtung und Inbetriebnahme der Silbermine ‚Escobal‘ in Guatemala leitete.

Gray absolvierte ein Bachelorstudium (B.Sc.) in Bergbauingenieurswesen an der University of Idaho, ein Masterstudium (MSE) in Bauingenieurwesen am Massachusetts Institute of Technology und ein MBA-Studium an der Auburn University.

Außerdem hat Endeavour Silver die Firma Wood plc mit einer Machbarkeitsstudie für das Projekt ‚Terronera‘ beauftragt. Wood ist ein internationaler Technikkonzern mit einer Bergbaugruppe, die projektspezifische Leistungen für den gesamten Lebenszyklus von Bergbau- und Rohstoffprojekten erbringt, von Konzepten im Frühstadium über Bewertungen von schlüsselfertigen Projekten bis hin zu Asset-Lösungen. Woods technisches Expertenteam ist auf fünf Kontinenten aktiv und hat bereits unzählige Projekte in über 100 Ländern zu einer Vielzahl von Rohstoffen abgewickelt.

Die Experten rechnen mit der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie in etwa 9 Monaten. Die Kosten werden sich auf rund 1,5 Mio. Dollar belaufen.

Victoria Gold Corp. und Orion Mine Finance kündigen Zweitplatzierung über 50 Millionen CAD an

Der kanadische Goldproduzent Victoria Gold (ISIN: CA92625W5072 / TSX: VGCX) und Orion Mine Finance haben mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von BMO Capital Markets und CIBC Capital Markets eine Vereinbarung unterzeichnet, der zufolge sich die Konsortialbanken bereit erklärt haben, vom verkaufenden Anteilseigner Orion 2.942.000 Stammaktien zu einem Preis von 17,- CAD pro Stammaktie zum Erwerb freigeben. Der Bruttoerlös für Orion beläuft sich auf etwa 50 Millionen CAD.

Orion hat den Konsortialbanken zudem eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, um innerhalb von 30 Tagen nach dem eigentlichen Angebotsabschluss weitere 15 % des Angebots zu emittieren, um eventuelle Mehrzuteilungen abdecken zu können. Das Angebot soll am oder um den 30. September 2020 abgeschlossen werden, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Orion hält derzeit 25.903.624 Stammaktien, was etwa 41,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht. Nach dem Abschluss des Angebots (wenn die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird) wird Orion 22.961.624 Stammaktien halten, was etwa einem Anteil von noch immer 37,2 % entspricht. Orion hat sich außerdem, vorbehaltlich bestimmter limitierter Ausnahmen, bereit erklärt, innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen nach dem Abschluss des ‚Secondary Offerings‘ keine Stammaktien oder anderen Wertpapiere von Victoria zu verkaufen.

„Das Team von Victoria hat beim Bau der Goldmine ‚Eagle‘, bei der Aufnahme der kommerziellen Produktion und bei der Schaffung von signifikanten Werten für alle Beteiligten eine außergewöhnliche Arbeit geleistet“, betonte Oskar Lewnowski, Chief Investment Officer von Orion. Als größter Aktionär von Victoria habe Orion natürlich ein großes wirtschaftliches Interesse am langfristigen Erfolg des Unternehmens, so der Firmenchef weiter und ist davon überzeugt, „dass die erhöhte Handelsliquidität aus diesem Verkauf es dem Unternehmen ermöglichen wird, neue institutionelle Investoren anzuziehen, was wiederum in einer weiteren Wertschöpfung resultieren wird.“

John McConnell, Chief Executive Officer von Victoria, bemerkte dazu:

„Orion war und ist ein entscheidender Partner und unerschütterlicher Unterstützer von Victoria bei der Finanzierung der Erschließung der Goldmine ‚Eagle‘. Wir sind dankbar für die fortwährende Unterstützung des Unternehmens.“

Zudem freue man sich auf die Gelegenheit, durch die fortlaufende Erschließung und den Betrieb von ‚Eagle‘ kontinuierlich einen hohen Wert für alle Aktionäre zu schaffen.

