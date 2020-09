Wirtschaftsprüfer & Wirecard: Apas gerät unter Druck, PwC will Bericht nicht veröffentlichen

Die wegen des Wirecard-Skandals in der Kritik stehende Wirtschaftsprüfer von EY geben die Verantwortung für die Versäumnisse bei der Prüfung teils an die Apas weiter. Die will man früh gewarnt haben. Die Kollegen von PwC wollen derweil ihren Bericht zur Wirecard Bank nicht mehr veröffentlichen.

