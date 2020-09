Die Spannung steigt bei USD/JPY. Die jüngsten Entwicklungen haben dem US-Dollar weiter zugesetzt und ihn insbesondere gegen den Japanischen Yen weiter in Bedrängnis gebracht. Zuletzt musste er auch einen charttechnischen Rückschlag erleiden, als es für ihn unter eine eminent wichtige Unterstützung ging.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es hierzu unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen entbrannte bei USD/JPY ein erbitterter Kampf um Widerstände und Unterstützungen. Auf der Oberseite hat sich der Widerstandsbereich um 107,0 JPY weiter verfestigt. Nachdem bereits zuvor ein Erholungsversuch krachend an diesem Widerstand scheiterte, wiederholte sich dieses Spielchen nun zuletzt... Und wieder kam starker Druck auf der Unterseite auf und wieder ging es hierbei zügig unter die 106er Unterstützung auf 105,1 JPY. Die deutliche Reaktion des US-Dollars auf das Scheitern an der 107er Marke könnte ein Indiz dafür sein, dass das Aufwärtspotential bzw. Erholungspotential in der aktuellen Phase begrenzt ist. Ohnehin zeigte sich in den letzten Wochen bereits, dass der US-Dollar auf der Oberseite nicht wirklich viel Spielraum hat. Von einem kurzen Vorstoß in Richtung 110 US-Dollar im Juni einmal abgesehen, limitierten die 108,0 JPY bereits recht erfolgreich den Greenback. Offenkundig hat sich der limitierende Widerstand nun auf 107,0 JPY verlagert. […] Kurzum: USD/JPY befindet sich unverändert in einer schwierigen Lage. Die Zone um 105,1 JPY verhinderte bislang die Ausdehnung der Korrektur auf 104,0 JPY bzw. 102,0 JPY. Auf der Oberseite würde erst ein nachhaltiger Ausbruch des US-Dollars über die 108,0 JPY unserer Meinung nach für Entlastung sorgen. Bereits die Rückeroberung der 107,0 JPY würde die charttechnische Lage aus Sicht des US-Dollars entspannen. Aktuell scheint aber erst einmal der Japanische Yen am Drücker zu sein…“

Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten. Zunächst verhinderte die Unterstützung bei 105,1 JPY den Durchmarsch des US-Dollars in Richtung 104,0 JPY. Wie bereits thematisiert, könnte es auch auf 102,0 JPY gehen, sollten alle Dämme brechen. Im Zuge der jüngsten Entwicklungen knickte der US-Dollar weiter ein und durchbrach hierbei die 105,1 JPY. Das frische Verkaufssignal führte ihn bereits in den Bereich von 104,5 JPY.

Aus charttechnischer Sicht ist der Yen am Drücker. Die zuletzt skizzierten Kursziele (104,0 JPY und 102,0 JPY) kommen nun so langsam in Reichweite. Sicherlich stellt sich die aktuelle Situation aus Sicht des US-Dollars als überverkauft dar, sodass Gegenbewegungen des Greenbacks nicht überraschen sollten. Gleichzeitig muss jedoch konstatiert werden, dass das Potential etwaiger Gegenstöße unter fundamentalen Aspekten begrenzt zu sein scheint.

Die US-Notenbank hat in ihrer Zinsprojektion, die die Leitzinsentscheidung vom Mittwoch (16.09.) begleitete, signalisiert, dass das aktuelle Leitzinsniveau durchaus noch bis Ende 2023 gültig bleiben könnte, sollte die Fed zwischenzeitlich nicht zum Handeln gezwungen werden. Man kann es auch plakativ formulieren: Die Fed hat den US-Dollar weichgeklopft.

In den nächsten Handelstagen stehen ein Vielzahl wichtiger Termine an. Zum einen muss Fed-Präsident Powell den beiden Kammern des US-Kongresses Rede und Antwort stehen. Marktakteure erwarten sich hierdurch weitere wichtige Hinweise. Zum anderen stehen sowohl in Japan als auch in den USA eine Reihe relevanter Konjunkturdaten an.

Kurzum: Der US-Dollar ist gegen den Yen weiter in Bedrängnis geraten. Der Bruch der eminent wichtigen Unterstützung bei 105,1 JPY könnte das entscheidende Signal in Richtung 104,0 JPY oder gar 102,0 JPY installiert haben. Um für eine charttechnische Entlastung zu sorgen, muss der US-Dollar zunächst über die 105,1 JPY zurückkehren. Noch besser wäre es allerdings, wenn es dem US-Dollar gelingen würde, die 106,0 JPY bzw. die 107,0 JPY zurückzuerobern.