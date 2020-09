Seit geraumer Zeit begleiten wir den japanischen Leitindex Nikkei 225 bei seinem Versuch, den massiven Widerstandsbereich 23.000 / 23.300 Punkte aus dem Weg zu räumen und sich so den Weg in Richtung der zentralen Widerstandszone um 24.000+ Punkte freizukämpfen.

Rückblick. So hieß es zuletzt an dieser Stelle: „[…] Aus charttechnischer Sicht wird es in den nächsten Handelstagen für den Nikkei 225 spannend. Der zentrale Widerstandsbereich 23.000 / 23.300 Punkte ist zwar noch weiterhin intakt und verstellt den Weg in Richtung 24.000+ Punkte, doch der Umstand, dass es zuletzt für den Nikkei 225 nicht mehr wirklich nach unten ging (die letzten Rücksetzer blieben auf den Bereich von 22.700 Punkten beschränkt), könnte ein Indiz dafür sein, dass ein Ausbruchsversuch bevorsteht. Kurzum: Die Ausgangslage ist unverändert. Der Nikkei 225 muss über die 23.000 / 23.300 Punkte, um sich den Weg in Richtung 24.000+ Punkte freizukämpfen. Rücksetzer bleiben idealerweise weiterhin auf 22.700 Punkte beschränkt. In jedem Fall sollte es nicht mehr unter die 22.000 Punkte gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

Unter fundamentalen Aspekten standen zuletzt einige wichtige japanische Konjunkturdaten an, die ein gemischtes Bild von der Erholung der Wirtschaft zeichneten. Positiv überraschen konnten die japanischen Exporte im August, die am Mittwoch (16.09.) oberhalb der Erwartungen (bzw. oberhalb der Befürchtungen) liegend veröffentlicht wurden. Im Jahresvergleich reduzierten sich die japanischen Exporte um 14,8 Prozent. Im Vorfeld wurde sogar ein Rückgang um über 16 Prozent erwartet (befürchtet). Das Niveau ist noch immer bedenklich. Bedenklich ist weiterhin auch die Entwicklung der japanischen Importe. Im August 2020 gingen diese im Vergleich zum August 2019 um satte 20,8 Prozent zurück. Hier ging man im Vorfeld lediglich von einem Rückgang in Höhe von 18 Prozent aus. Dass sich die japanische Wirtschaft auf einem beschwerlichen Erholungspfad befindet, unterstrichen auch andere Daten, die in der abgelaufenen Handelswoche veröffentlicht wurden.

In Anbetracht der Rahmenbedingungen hielt sich der Nikkei 225 sogar vergleichsweise gut. In den letzten Handelstagen gab es den einen oder anderen Versuch, über die 23.300er Marke zu setzen, doch bislang fehlte diesen Versuchen der „letzte Punch“! Mit anderen Worten: Der Index konnte sich nicht entscheidend nach oben absetzen. Das Widerstandscluster um 24.000+ blieb ungefährdet. Insofern bleiben die zuletzt genannten Zonen weiterhin von Bedeutung. Unter die 22.700 Punkte sollte es idealerweise nicht mehr gehen. Das würde den Druck auf der Oberseite hochhalten. Eine Neubewertung der Lage muss erfolgen, sollte es für den Nikkei 225 unter die 22.000 Punkte gehen. Auf der Oberseite könnte der „Abnutzungskampf“ mit dem Widerstandsbereich um 23.300 Punkten vorerst weitergehen.