Partnerschaft für VoIP-Lösungen mit Swisscom in der SchweizWien, 18. August 2004 - Die Recos AG, die Schweizer Niederlassung derTOPCALL International AG (Wiener Börse: TOPC) bietet ab sofort -gemeinsam mit Swisscom Enterprise Solutions, dem führenden TelekomUnternehmen für Geschäftskunden in der Schweiz - Voice over IP (VoIP)basierende Kommunikationslösungen auf dem Schweizer Markt an. DerUnified Communications Spezialist bringt dabei seine CTI- und UnifiedMessaging-Lösungen ein und ist für die Verbindung von Telefonie undDatenwelt verantwortlich. Swisscom Enterprise Solutions konzentriertsich hingegen auf ihre Kernkompetenzen Planung, Implementierung undBetrieb von IP Kommunikationsinfrastrukturen. Die Recos AG undTOPCALL International AG rechnen für die nächsten Jahre mit einemstark wachsenden Projektgeschäft in diesem Bereich.

"Viele Unternehmen migrieren ihre Telekom-Infrastruktur aufIP-Systeme. Swisscom Enterprise Solutions hat diesen Trend erkanntund bietet nun gemeinsam mit Recos und Cisco VoIP-Lösungen an", erläutert Markus Gähwiler, Key Account Manager bei Recos. JederPartner konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen, bei Recos istdas die Integration von CTI, Voicemail, Fax, SMS in die Datenwelt(Mailsysteme und Geschäftsanwendungen). Weitere Unternehmen werdenbei Bedarf hinzugezogen. Gähwiler zeigt sich mit dem Start derPartnerschaft sehr zufrieden: "Vier Projekte wurden bereits gemeinsamrealisiert. Weitere Projekte befinden sich in der Umsetzungsphase unddie Pipeline stimmt uns sehr optimistisch."Der Computer wird zum TelefonTOPCALL bietet mit seiner modularen, leicht skalierbaren UnifiedCommunications Infrastruktur einige Anwendungen, die über einfacheTelefonie weit hinausgehen. Alle Arten von Nachrichten - Voice, Email, Fax oder SMS - werden zentral erfasst und archiviert. Der Userkann über verschiedenste Endgeräte (Handy, PC bzw. Laptop) undAnwendungen zugreifen. "Emails oder Faxe werden vorgelesen, Sprachnachrichten als Email-Attachement weitergeleitet. Dem Benutzerstehen auch weitere Services wie Telefonverzeichnisse, Kalender, Flugpläne und die Darstellung von Informationen auf dem Bildschirmdes IP-Telefons zur Verfügung", erklärt Gähwiler.Durch die CTI Integration können bei eingehenden TelefongesprächenInformationen über den Anrufer (z.B. Name / Adresse) als Popup aufdem Bildschirm dargestellt werden. Darüber hinaus ist die Nummernwahlaus jeder gängigen Standardanwendung, wie z.B. SAP R/3, Navision, Lotus Notes, Novell Groupwise oder MS-Exchange/Outlook, möglich.Diese werden - in Verbindung mit der entsprechendenTelekom-Infrastruktur (Netzwerk und Telefonie) - zumcomputerunterstützten Kommunikationsmedium ausgebaut.Entscheidender Mehrwert durch TOPCALL-LösungFür den Einsatz von CTI und Unified Messaging spricht, neben denerweiterten Anwendungsmöglichkeiten, vor allem die deutlicheEffizienzsteigerung. "TOPCALL bietet ein zentrales System für alleDienste, Insellösungen werden verhindert. Unsere Kunden erhalten eineLösung, die zentral administriert und gesteuert werden kann", meintPeter Lendl, Vice President Sales von TOPCALL International AG. DieRolle von Recos in der Partnerschaft mit Swisscom sieht erfolgendermaßen: "Durch die Zusammenarbeit mit Swisscom gelang es uns, eine attraktive und zukunftsweisende Lösung zu entwickeln, die denmodernen Ansprüchen bzgl. Realtime-Kommunikation gerecht wird."Swisscom Enterprise Solutions:Swisscom Enterprise Solutions bietet umfassendeTelekommunikationslösungen für Geschäftskunden an. Als bevorzugterPartner für Sprach-, Daten-, Video- und Internetkommunikation nimmtdas Unternehmen eine führende Position in der Schweiz ein. DasKerngeschäft von Swisscom Enterprise Solutions sind Planung, Bau undBetrieb von Kommunikationslösungen, die auch höchsten Ansprüchen anZuverlässigkeit und Sicherheit genügen. Von derGeschäftsprozessoptimierung bis zum kompletten Outsourcing von ganzenUnternehmensnetzen hält Swisscom Enterprise Solutions eine breitePalette von Dienstleistungen bereit und unterstützt Geschäftskundenbei der Realisierung von Umsatz-, Effizienzsteigerungs- undKostensenkungspotenzialen. Swisscom Enterprise Solutions ist eineGruppengesellschaft der Swisscom AG.TOPCALL (Wiener Börse: TOPC) ist ein weltweit tätiger Anbieter vongeschäftskritischen Kommunikationslösungen (Unified Communication, UC). Diese Kommunikationslösungen unterstützen Unternehmen bei derbesseren Nutzung ihrer bestehenden IT-Umgebungen (z.B. ERP- oderCRM-Systeme), bei der Vereinfachung oder Beschleunigung vonGeschäftsprozessen und bei der Erzielung besserer Ergebnisse sowieeines raschen ROI. TOPCALL ist in diesem Geschäftsfeld seit 25 Jahrentätig und zählt den Großteil der "Fortune 500"-Unternehmen zu seinenKunden. Auf Basis dieser Erfahrungen ist TOPCALL heute in der Lage, alle Medientypen in alle IT-Umgebungen zu integrieren und dadurchGeschäftsprozesse über Kommunikation zu optimieren. Bisher wurdenüber 4.000 UC-Lösungen weltweit installiert und durch TOPCALL´sweltweite Support- und Consulting-Services unterstützt. TOPCALL istmit 26 Niederlassungen und 14 dedizierten Vertragspartnern weltweitpräsent. Das Unternehmen ist seit dem 19. Dezember 2002 unter demBörsenkürzel TOPC im Segment Prime Market an der Wiener Börsegelistet. Die ISIN-Nummer lautet: AT0000848809. Der Unternehmenssitz
befindet sich in Wien, Österreich.