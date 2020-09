Milton hatte am Sonntag per Pressemitteilung erklärt: „Nikola liegt mir wirklich im Blut und wird es immer sein, und der Fokus sollte auf dem Unternehmen und seiner weltverändernden Mission liegen, nicht auf mir“.

Bei Tradegate steht die Nikola-Aktie am Montagmorgen mehr als 24 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell nur noch 21,90 Euro (Stand.21.09.2020,08:50 Uhr)

Der Short-Seller Hindenburg Research hatte Nikola in einem am 10. September veröffentlichten Bericht systematischen Betrug vorgeworfen. Wenig später wurde bekannt, dass die US-Börsenaufsicht Security Exchange Commission (SEC) in dem Fall ermittelt.

Autor: Ferdinand Hammer