Marktkommentar: Nasdaq durchbricht dreifachen Boden

Die weltweiten Aktienindizes sind anfällig für Rückgänge, da wichtige technische Niveaus erreicht oder bereits unterschritten wurden.

Der technologielastige Index hat am Freitag 1,1% an Wert verloren und die Verlustserie für eine dritten Woche in Folge fortgesetzt, nachdem der dreifache Boden bei 10.940 Punkten nicht für einen nachhaltigen Abpraller genutzt werden konnte. Nach einer kurzen Erholung bis zum lokalen Hoch vom Donnerstag erfolgte eine rasche Umkehr und die neue Abwärtsbewegung gewann schnell an Dynamik. Am Montag geben die Futures nach und könnten zu einem neuen Ausverkauf ansetzen. Die Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region werden gemischt gehandelt, wobei die Handelsvolumina durch den Feiertag in Japan beeinflusst wurden.

EURUSD konnte am Freitag die Gewinne ausbauen, beende die Sitzung jedoch mit einem kleinen Kerzenkörper (Spinning Top), der nach der vortägigen Erholung auf eine erste Schwäche hinwies. Am Montag gewinnt die Aufwärtsbewegung wieder an Momentum, nachdem das Paar im 4-Stunden-Chart den 50er-EMA verteidigen und die Widerstandszone bei 1,1850 - die seit Anfang September eine zentrale Rolle einnimmt - überwinden konnte. In den vergangenen zwei Wochen wurden die stärkeren Anstiege durch die 1,19er-Marke begrenzt. Unterhalb des heutigen Tagestiefs bei 1,1834 könnten die Bären die Kontrolle zurückerlangen.

Der DE30 hat am Freitag mehrmals versucht, die kurzfristige Abwärtstrendlinie ausgehend vom Wochen-Hoch, welches am Montag ausgebildet wurde, zu überwinden. Der 13.220-Punkte-Bereich, der sich seit Donnerstagabend festigte, konnte nicht für einen Befreiungsschlag genutzt werden. Der nachfolgende Ausverkauf wurde heute bis auf 13.014 Punkte vertieft. Der 100er-EMA wurde im 4-Stunden-Chart unterschritten, sodass das Chartbild fragil bleibt und die letzte Hoffnung auf der Marke von 13.000 Punkten liegt, die im Tages-Chart mit der unteren Grenze eines aufsteigenden Dreiecks übereinstimmt.



