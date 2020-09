Das Konsolidierungsszenario prägt derzeit das Handelsgeschehen und hat vor allem den bis zuletzt noch gut gelaufenen Technologiesektor fest im Griff. Die SAP-Aktie kann sich den Konsolidierungstendenzen zwar nicht entziehen, schlägt sich aber noch vergleichsweise "wacker". Dennoch gilt: Frische Impulse müssen her!

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.08. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit gelang es der Aktie zwar zunächst, den Widerstandsbereich um 140,0 Euro auszuhebeln, doch letztendlich konnte der Vorstoß keine Relevanz entwickeln. Rasch zog sich die Aktie wieder unter die 140,0 Euro zurück und bewegt sich seitdem seitwärts. Die untere Begrenzung der Handelsspanne wird von der Marke von 134,0 Euro gebildet, während die obere Begrenzung bei 138,0 Euro liegt. Insgesamt bewegt sich die Aktie somit in Schlagdistanz zum 140er Bereich. Damit wird die SAP-Aktie aus charttechnischer Sicht in die Lage versetzt, jederzeit Vorstöße auf der Oberseite lancieren zu können. Hoffnung macht darüber hinaus der intakte Aufwärtstrend (grün). Insofern wird es spannend, sollte die Aktie über die 138 Euro setzen können. Gelingt dann auch der Ausbruch über die 140,0 Euro und der Ausbruch über das Niveau des letzten Verlaufshochs bei 142,8 Euro wäre der Weg auf der Oberseite frei. Im Idealfall geht es nun nicht mehr unter die 134,0 Euro. Weitere Unterstützungen finden sich zudem bei 129,6 Euro und 127,0 Euro“



Die zuletzt genannten Marken bestimmen noch immer weitgehend das Handelsgeschehen. Auf der Oberseite sitzt der Deckel im Bereich von 140,0 / 142,8 Euro fest. Zuletzt gab es zwar den einen oder anderen Vorstoß, doch der letzte vielversprechende Versuch datiert von Anfang September und blieb am Ende ohne Erfolg. Auch die Unterseite stand zuletzt im Brennpunkt. Diese wurde mittlerweile in den Bereich von 132,5 Euro leicht verschoben. Knapp darunter verläuft bei 127,0 Euro die nächste relevante Unterstützung.

Kurzum: Die SAP-Aktie scheint sich in der aktuellen Handelsspanne eingerichtet zu haben. Nach dem Verlust des bis dato dominierenden Aufwärtstrends durchläuft die Aktie aktuell eine Phase der Neuorientierung. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn die Seitwärtsbewegung noch ein wenig andauert. Aus charttechnischer Sicht würde es erst durch das Verlassen der Range frische Impulse geben; zumal sich beide Begrenzungen bereits eine gewisse Relevanz erarbeitet haben.