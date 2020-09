Die Charttechnik hat sich mit diesem Nackenschlag erheblich eingetrübt. Da mit dieser Korrektur nun eine wichtige Haltegrenze unterschritten wurde. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Das bisherige Tief lag bei 39,42 EUR und wurde im 39,42 erreicht. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Die viel beachtete 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei 34,95 EUR. Wir befinden uns in der langfristigen Sicht demnach in Abwärtstrends. Anleger, die mittelfristig orientiert sind, sehen sich momentan mit Abwärtstrends konfrontiert, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert.

