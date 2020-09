Auch in Analystenkreisen wird die Grenke-Angelegenheit thematisiert. Grenke hat alle Anschuldigungen von Viceroy dementiert. Zweifel am Markt sind aber weiter existent. Vor allem das Engagement von Corina Stingaciu wird immer wieder kritisch beäugt und hinterfragt. Die Analysten von Pareto Securities fürchten, dass das Investorenvertrauen in Grenke leiden kann. Das kann sich letztlich auch in höheren Refinanzierungskosten ...