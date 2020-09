Angeblich hat Apollo Interesse an einer Übernahme von Covestro. Die Überlegungen scheinen aber noch in einem frühen Stadium zu sein. Weder Apollo noch Covestro haben sich bisher zu den Medienspekulationen geäußert.Für Covestro spricht die führende Marktpositionierung in wichtigen Märkten. Auch ist man in langfristigen Wachstumsmärkten aktiv.Für die Analysten der Deutschen Bank ist Covestro nicht nur für Apollo ein ...