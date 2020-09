Adobe – Rückenwind nutzen

Der Softwarehersteller Adobe hat im eigentlich schwachen dritten Quartal überzeugt, weil das Unternehmen von der Heimarbeit während der Corona-Krise profitiert. Die Aktie von Adobe kam aber wie andere US-Techwerte zuletzt unter die Räder.

Der Spezialsoftwarehersteller Adobe hat im abgelaufenen Quartal positiv überrascht. Der bereinigte Gewinn lag mit 2,57 Dollar sowohl über der bisherigen Unternehmens-Guidance von 2,40 Dollar als auch über den Analystenerwartungen von 2,41 Dollar je Aktie. Auch der Umsatz befand sich über den Erwartungen und kletterte um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am stärksten mit einem Umsatzplus von 22 Prozent stieg die Cloud-Dokumentation. Der Ausblick für das vierte Quartal war positiv, allerdings wie von Analysten in etwa so erwartet.