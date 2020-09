Grenke unter Beschuss: An- oder ausgeknockt?

Nach der neuen Short-Attacke von Fraser Perring scheiden sich die Geister. Droht hier ein neuer Fall Wirecard oder ist Grenke das Opfer einer fiesen Short-Attacke? Ich (Armin) habe ja am Mittwoch bereits ein kritisches Video zur Aktie gemacht, das ihr hier abrufen könnt.

Am morgigen Sonntag folgt ein zusätzliches Video, in dem ich in den ersten Minuten auch auf die Shortseller-Thematik eingehe und das Verhalten der Analysten bei Grenke.