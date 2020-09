Das letzte markante Hoch markierte das Wertpapier von Dow im Bereich von 56,25 US-Dollar Ende letzten Jahres, anschließend gingen die Aktie in eine Korrekturphase über. Diese wurde natürlich durch den Corona-Crash noch einmal verstärkt und trieb das Papier auf 21,95 US-Dollar bis Mitte März weiter abwärts. Seither herrscht wieder eine Erholungsbewegung und reichte an grob 51,50 US-Dollar und die dortige mittelfristige Abwärtstrendlinie heran. Ein Pullback zurück auf ein Niveau von grob 46,20 US-Dollar käme jetzt nicht überraschend und würde vollkommen im Rahmen der Erwartungen liegen. Ab diesem Niveau könnten auch schon wieder Bullen durchgreifen und zu einem nachhaltigen Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend ansetzen. Dabei kann versucht werden ein tieferes Niveau bei Dow zu erwischen oder aber nach einem Sprung über den Abwärtstrend an dem darauffolgenden Kaufsignal zu partizipieren.

Übergeordnet weiter bullisch

Handelt man beispielsweise ein Ausbruchsszenario bei der Dow-Aktie, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Gipfelsturm bei 56,25 US-Dollar erst oberhalb von 52,00 US-Dollar merklich an. Darüber könnte es sogar in den Bereich von rund 60,00 US-Dollar weiter aufwärts gehen und ein handfestes Kaufsignal aktivieren. Fällt Dow hingegen unerwartet und dynamisch mindestens unter den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 43,26 US-Dollar zurück, müsste eine Korrekturausweitung sogar auf 37,85 US-Dollar und die dortige Unterstützung aus April/Mai dieses Jahres stark favorisiert werden. Dieses Niveau würde sich als Sprungbrett für einen erneuten Angriff auf den mittelfristigen Abwärtstrend anbieten.