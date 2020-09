Nel Asa – Depotaufnahme!

Liebe Leser, was machen wir heute in unseren Depots? Nun – viel. Gewinne kassieren wir in der SR90TP. 220% haben unsere Leser verdient in diesem Schein, den wir taktisch einsetzten. Dann – Varta hatten wir Gewinne letzte Wochen kassiert. Ggf. heute Neuaufbau. Dazu – DAX-Long? Wir sagen, wo… Desweiteren haben wir eine Turbo-Inline-Kombi die sehr spannend ist. Wir nehmen Nel Asa auf mit einem tollen Produkt und darüber hinaus hatten wir 50% Liquidität aufgebaut im Tradingdepot, Stand letzten Freitag. Bei 13.250 waren wir DAX Long raus. Jetzt heißt es in den kommenden Tagen und Wochen – aktiv sein und handeln. Das tun wir – hier im Börsendienst mit allen Trades minutengleich bei Euch. So haben wir z.B Dirk Müller seit März um 70% hinter uns gelassen. Und den gewöhnlichen DAX-ETF auch, ebenso fast alle Fonds. Der Herbst wird spannend, wir freuen uns mit Euch darauf! Heute übrigens auch mit Audio und Video zu DAX, Nikola, Grenke, 1&1 und vielem mehr…