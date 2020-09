Bei Silber hat sich ähnlich wie bei Gold über die letzten Handelstage und –wochen eine überaus spannende Konstellation eingestellt. Das Edelmetall hat eine Art Lauerstellung eingenommen. Auf der Oberseite passierte nicht sonderlich viel, auf der Unterseite ebenfalls nicht. Es stellt sich die Frage, welche Seite sich zuerst bewegt und den möglicherweise entscheidenden Vorstoß lancieren wird.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Unter der Woche kam es noch einmal zu einem Belastungstest. Die Marke von 25,0 US-Dollar musste ihre Tragfähigkeit noch einmal unter Beweis stellen. Der Test verlief erfolgreich. Die 25,0 US-Dollar haben damit ihrer Relevanz als Unterstützung noch einmal deutlich erhöht. In der zweiten Wochenhälfte „regte“ sich Silber wieder. Das Handelsgeschehen verlagerte sich in Richtung der Marke von 27,5 US-Dollar, die sich aufgrund der jüngsten Preisentwicklung zuvor als untergeordnete Widerstandsmarke herausgebildet hat. Zudem ist im Chart deutlich zu erkennen, dass der Silberpreis aktuell auch an seinem kurzfristigen Abwärtstrend (orange) kratzt. Ein signifikanter Bruch der 27,5 US-Dollar würde das Chartbild erheblich aufhellen und den Weg in Richtung 29,9 / 30,0 US-Dollar freimachen… Aufgrund der aktuellen charttechnischen Konstellation stufen wir Silber im Vergleich zu Gold sogar noch als ein wenig aussichtsreicher ein. Das Gold-Silber-Ratio hatte sich zuletzt im Bereich von 70+ stabilisiert. Von den Spitzenwerten im März (damals lag es bei 120) hat es sich somit deutlich entfernt. Etwas Luft nach unten hätte das Gold-Silber-Ratio wohl dennoch. Hier lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Während der Edelmetall-Rallyphase im Jahr 2011 notierte das Gold-Silber-Ratio zwischenzeitlich unter 40… […]“



Zuletzt hatte es sich Silber im Bereich von 27,5 US-Dollar bis 26,0 US-Dollar eingerichtet. Damit bewegt es sich in unmittelbarer Schlagdistanz zum aktuell wichtigsten Widerstand, den 27,5 US-Dollar. Zuletzt gab es zwar diverse Vorstöße in Richtung 27,5 US-Dollar, doch der im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagende Erfolg blieb Silber bislang verwehrt. Dagegen blieben Rücksetzer auf 26,0 US-Dollar begrenzt. Die eminent wichtige Unterstützung bei 25,0 US-Dollar geriet nicht in Gefahr.

Die aktuelle Konstellation mahnt somit einerseits zur Vorsicht, andererseits schürt sie aber auch einen gewissen Optimismus. Als die Fed am Mittwoch (16.09.) die Ergebnisse der zweitägigen Beratungen zur Zinspolitik bekanntgab, reagierten die Edelmetalle mit einer gewissen Zurückhaltung auf diese. Womöglich hatte man sich mehr erwartet, doch letztendlich kann man mit den Ergebnissen auf Edelmetallseite durchaus zufrieden sein, bleiben Gold, Silber & Co. doch offenkundig die preisstützenden Rahmenbedingungen noch eine Weile erhalten.

Kurzum: Der Fokus bei Silber liegt aktuell auf der vergleichsweise engen Handelsspanne, die das Edelmetall zuletzt zwischen 27,5 US-Dollar und 26,0 US-Dollar ausbildete. Ein Ausbruch über die Oberseite würde 29,9 / 30,0 US-Dollar auf den Plan rufen. Auf der Unterseite könnten bei einem Rücksetzer unter die 26,0 US-Dollar die 25,0 US-Dollar getestet werden. Die zentrale Unterstützung für Silber verorten wir unverändert in den Bereich von 21,0 US-Dollar.