In Brent C.O. ist in den letzten Handelstagen Bewegung gekommen. Endlich, möchte man meinen, nachdem es sich im Vorfeld extrem „zäh“ gestaltete.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Die Entwicklung der Ölpreise bleibt eine ganz zähe Angelegenheit. Seit geraumer Zeit begleiten wir nun schon Brent C.O. bei seiner Seitwärtsbewegung. Ein schnelles Ende dieser Seitwärtsbewegung ist aktuell nicht auszumachen, auch wenn sich aus charttechnischen Aspekten eine Entscheidung anbahnen könnte… […] Im Großen und Ganzen könnten wir es dabei belassen, denn auch in den letzten Handelstagen verpasste es Brent C.O., den so wichtigen Vorstoß in Richtung 50,0 US-Dollar zu lancieren. Unter der Woche „ruckte“ Brent C.O. allerdings kurz an und lief über die 46,0 US-Dollar. Diese Entwicklung vollzog sich vor dem Hintergrund der anlaufenden Hurrikan-Saison im Golf von Mexiko. Mit dem Hurrikan Laura wurde quasi das Startsignal gegeben. Die Furcht vor größeren Schäden an den Ölförderanlagen im vom Hurrikan bedrohten Gebiet ließ die Ölpreise zunächst ansteigen. Doch relativ schnell kristallisierte sich heraus, dass es nicht so schlimm kommen würde. Und so verpuffte der Effekt. Zum Wochenausklang lief Brent C.O. wieder unter die 46,0 US-Dollar. […] Der Ölpreis wird mittlerweile von seiner 200-Tage-Linie auf der Oberseite und von seiner 38-Tage-Linie auf der Unterseite vollends „eingekesselt“. Die Frage ist nun, welche Linie sich als „stärker“ herausstellt. Ein bullisches Kreuzen des Ölpreises mit seiner 200-Tage-Linie wäre ein wichtiges Signal. Zuletzt scheiterte Brent C.O. bereits mit diesem Unterfangen. Auf der Unterseite gilt es, den Bereich um 44,5 US-Dollar, der sich zuletzt als Unterstützung herausgebildet hat und eben die bereits thematisierten 40,0 US-Dollar im Auge zu behalten…“

Nachdem sich Brent C.O. auf der Oberseite lange Zeit vergeblich bemüht hatte, Aufwärtsmomentum zu kreieren, knickte es Anfang September ein. Der Bruch der zuletzt thematisierten (ehemaligen) Unterstützung bei 44,5 US-Dollar brachte zügig den zuletzt von uns an dieser Stelle skizzierten Bereich von 40,0 US-Dollar ins Spiel. Kurzzeitig musste Brent C.O. auch darunter abtauchen und hatte hierbei zudem einige kritische Situationen zu überstehen, doch letztendlich gelang es Brent C.O., einen Boden auszubauen und eine Erholung in Gang zu bringen.

Rückenwind bekam Brent C.O. hierbei einmal mehr von der Hurrikan-Saison. Thematisierten wir zuletzt den Hurrikan Laura, so war es nun der Hurrikan Sally, der die Förderindustrie im Golf von Mexiko in Atem hielt und die Produktion beeinträchtigt(e).



Unter fundamentalen Aspekten standen unter anderem die frischen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 11.09. im Fokus. Die Energy Information Administration gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 11.09. mit 10,9 Mio. bpd (barrels per day) an, nach 10,0 Mio. bpd in der Vorwoche. Allerdings muss man hier einschränkend anmerken, dass die Produktion in der Woche zum 04.09. noch unter dem Eindruck von Hurrikan Laura stand. Mit dem Produktionsniveau von 10,9 Mio. bpd kehrte die Ölproduktion im aktuellen Berichtszeitraum auf das Niveau der letzten Wochen zurück. Positive Signale gab es hingegen in puncto Entwicklung der US-Rohöllagerbestände. Die EIA gab diese mit 496,0 Mio. Barrel und damit im Vergleich zur Vorwoche um etwa 4,4 Mio. Barrel niedriger an. Trotz des positiven Trends liegt der aktuelle Rohöllagerbestand aber noch immer 14 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre.

Kurzum: Brent C.O. profitierte zuletzt vornehmlich von Sondereffekten. Die Rahmenbedingungen bleiben insgesamt unverändert schwierig. Auch aus charttechnischer Sicht muss sich die Erholung erst noch beweisen. Die Rückeroberung der 44,5 US-Dollar wäre ein erstes wichtiges Signal. Um einen durchschlagenden Erfolg zu landen, muss es allerdings deutlich über die 46,5 US-Dollar gehen. Trotz der jüngsten Erholung bleibt festzustellen, dass Brent C.O. angezählt ist. Der Preis ist unter die 38-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie abgetaucht. Die nächsten Handelstage müssen zeigen, was die Erholung letztendlich wert ist… Sollte es erneut unter die 40,0 US-Dollar gehen, ist in jedem Fall Obacht geboten.