Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle zu Kupfer überschrieben wir mit „Industriemetall nimmt wieder Fahrt auf!“. Zum damaligen Zeitpunkt attackierte Kupfer den Bereich um 3,0 US-Dollar je lb. Mittlerweile ist Kupfer im Bemühen, seiner Rally ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, einen Schritt weitergekommen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 31.08. hieß es unter anderem „[…] Kupfer geriet in den letzten Tagen auf der Unterseite nicht arg in Bedrängnis. Der aus unserer Sicht zentrale Unterstützungsbereich 2,80 / 2,75 US-Dollar blieb unversehrt. Der Preis drehte schließlich in der zweiten Wochenhälfte wieder nach oben ab und attackiert nun erneut den Bereich von 3,0 US-Dollar. Mehrere Faktoren zeichneten hierfür verantwortlich. Zum einen dürfte die Schwäche des Greenbacks am Devisenmarkt weiterhin förderlich sein. Zum anderen gibt es aber weitere Aspekte, die dem Kupferpreis zuletzt maßgeblich voranbrachten. Unter anderem gilt es, die die sinkenden Lagerbestände (u.a. LME) diesbezüglich zu benennen. […] Kurzum: Kupfer hat wieder Fahrt aufgenommen. Sollte es zu einem Ausbruch über das vorherige Verlaufshoch bei 3,02 US-Dollar kommen, würde mit dem Bereich von 3,2 / 3,3 US-Dollar die nächste potentielle Zielzone warten. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich von 2,80 / 2,75 US-Dollar. Idealerweise hält bereits der Bereich um 2,87 US-Dollar etwaigen Korrekturbestrebungen Stand.“

Unter fundamentalen Aspekten blieb Kupfer ein positives Umfeld erhalten. Unter charttechnischen Aspekten entbrannt hingegen in der Folgezeit ein harter Kampf um diesen eminent wichtigen Preisbereich. Kupfer überwand zwar das bis dahin gültige Verlaufshoch bei 3,02 US-Dollar und generierte damit aus charttechnischer Sicht ein frisches Kaufsignal, doch den erwarteten Preisschub löste dieses bislang noch nicht aus. Vom skizzierten Zielbereich 3,2 / 3,3 US-Dollar ist das Industriemetall noch weit entfernt.

Auf der einen Seite zeichnet Kupfer aktuell ein gewisses Unvermögen aus, auf der Oberseite nachzusetzen und sich hier deutlich von 3,0 US-Dollar zu lösen (bislang „reichte“ es nur zu einem Vorstoß auf 3,08 US-Dollar), auf der Unterseite wirkt das Industriemetall aber gut abgesichert und stabil. In den letzten Handelstagen ging es nicht mehr signifikant unter die 3,0 US-Dollar. Baut Kupfer hier womöglich einen neuen Boden und damit ein potentielles „Sprungbrett“ aus? Womöglich werden die nächste Tage bereits Aufschluss darüber geben.



Kurzum: Kupfer konnte zuletzt mit dem Bereich um 3,02 US-Dollar eine weitere Hürde nehmen. Obwohl das Industriemetall noch nicht das daraus resultierende Aufwärtspotential (Bereich 3,2 / 3,3 US-Dollar) ausgeschöpft hat, sehen wir dieses Szenario weiterhin als aktiv an. Auf der Unterseite sollte es weiterhin nicht mehr unter die Zone 2,80 / 2,75 US-Dollar gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung erforderlich. Im besten Fall hält bereits der Bereich um 2,87 US-Dollar etwaige Rücksetzer in Schach.