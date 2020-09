Während die Corona-Infektionszahlen in Deutschland wieder deutlich steigen, hat der Shoppingcenter-Betreiber Deutsche Euroshop am Montag Zahlen zur Besucher- und Umsatzentwicklung bei den Centern veröffentlicht. Die Besucherfrequenz hat sich den Angaben zufolge von 28 Prozent des Vorjahreswertes im April auf 80 Prozent im August erholt. Beim Umsatz in den Shoppingcentern meldet Deutsche Euroshop einen Anstieg vom Tiefpunkt bei 31 ...