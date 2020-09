FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag deutlich unter Druck geraten. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar. Sie notierte damit knapp einen Cent unter ihrem Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1833 Dollar festgesetzt.

Die Talfahrt an den Aktienmärkten sorgte für Gewinne beim Dollar, der als eine Art Weltreservewährung gilt. Der Euro wurde im Gegenzug belastet. Die Sorgen über hohe Zahlen an Corona-Neuinfektionen in wichtigen Ländern der Eurozone belasteten den Wechselkurs. Vor allem Spanien und Frankreich sind von vielen Neuinfektionen betroffen. Neben dem Dollar profitierte der japanische Yen von der Verunsicherung.