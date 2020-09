Quo vadis Belarus

Die „Unruhen“ in Belarus und den „Protesten“ in Russland, die wie in Honkong ohne ökonomischen Grund ablaufen, orten die Westmedien unisono als Kampf gegen die letzten Diktaturen Europas. Ignoriert wird dabei der Wunsch der Oststaaten zu starken Präsidenten, die Ablehnung des Berufspolitikerkaste und ihre ökonomische und soziale Stabilität. Klar, beide Länder sind keine ökonomischen Eldorados. Es lohnt sich aber ihre funktionierenden Wirtschaften anzuschauen, um zu verstehen, wie lächerlich irgendwelche „Sanktionsdrohungen“ des schwächelnden Westens sind.



Von den Indikatoren eignet sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die „Mutter aller Kennzahlen“, am ehestens für die Kurzanalyse der Wirtschaftskraft eines Landes. Wichtig sind das Niveau, die Dynamik und der Vergleich mit den Nachbarn (hier die EU). Bereits eine simple Graphik kann vieles erklären:

Erstens: Die Ökonomien Weißrusslands/Russlands sind nach dem Sowjetunion-Zerfall massiv eingebrochen; bis zum Umkehrtrend dauerte es fünf bis acht Jahre. Der Vorgang ist einmalig.

Zweitens: Ihr Start war damit schwieriger als der der osteuropäischer EU-Neulinge. Sie haben aus eigener Kraft ohne Auslandskredite und EU-Subventionen zum Wachstum gefunden, die Ukraine („zerfallender Staat“) und einige andere Ex-Sowjetrepubliken nicht. Das lag an den Regierungen.

Drittens: Obwohl Kiew vom Westen dauernd subventioniert wird und in Schulden macht, hält der Exodus seiner Fachkräfte – auch das Baltikum wird entvölkert – an. Investoren meiden das Land, welches in die Kategorie „zerfallender Staaten“ eingereiht wird.

Viertens: Nicht zuletzt wegen der China-Orientierung (Neue Seidenstraße) und ihrer Bindungen zu den Emerging Markets haben beide Länder sichere Absatzmärkte und gute Perspektiven. Russland wird Deutschland als stärkste Wirtschaft Europas bald überholen. Pro Kopf hat es mit 25.000 USD und einem soliden Jahreswachstum von 3,5% ab 1998 schon einige EU-Länder hinter sich gelassen.

Soviel zu den Ökonomien im Telegrammstil. Die obigen Thesen sind zwar nicht unumstritten, eine solche Analyse dennoch ökonomisch zulässig und so gut oder schlecht wie alle anderen.

Warum protestieren heute die Weißrussen, wenn sie nicht schlechte Aussichten haben?

“Alleinherrscher“ Lukaschenka nannte in einem Interview mit Russia Today (RT) - der Sender ist im Westen wegen unbequemer Übertragungen von Demos in Deutschland (Berlin) und Frankreich bekannt – https://www.youtube.com/watch?v=9VeQcTpHqww –Gründe für die Proteste, die nicht dumm klingen. Billige Standardausreden, die westliche Infiltration sei am allen schuld, fand man darin kaum. Ob es Berechnung, oder Einsicht war, ist schwer zu sagen. Hier eine kurze Zusammenfassung: